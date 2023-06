Am gestrigen Freitag schloss Gold per Saldo völlig unverändert, korrigierte aber bereits unmittelbar vor, erst Recht aber nach erstmaliger Publikation des zweimal im Monat erhobenen US-Konsumentenvertrauens-Indexes der University of Michigan (d.h. also nun für die erste Juni-Hälfte) um 16 Uhr von seinem vorherigen Tageshoch bei 1968 USD bis zum Handelsschluss recht deutlich auf nur noch 1957 USD.Anzeige:Die damit also praktisch völlige Behauptung von Gold (TVC:GOLD) auf seinem nur marginal höheren Donnerstags-Schlusskurs von 1958 USD ...

