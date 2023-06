Warren Buffett hat bereits so manches Leben verändert. Wer in seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway frühzeitig investierte, der ist heute ein vermögender Investor. Aber auch diejenigen, die seinem unternehmensorientierten Buy-and-Hold-Ansatz folgen, dürften heute bessere Investitionsentscheidungen treffen. So weit, so gut. Allerdings kann Warren Buffett heute dein Leben einfach verändern. Höre auf dieses Zitat und durchdenke einfach mal, wie du es für dich umsetzen kannst. Es geht nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...