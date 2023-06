Die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed wurden am deutschen Aktienmarkt schulterzuckend weggesteckt. Der DAX erreichte neue Rekordhöhen und könnte noch weiter klettern. Doch große Investoren sind bereits stark investiert, die Gefahr von Rückschlägen wächst. Der Wochenausblick. Der deutsche Aktienmarkt hat eine starke Woche mit positiver Tendenz abgeschlossen. Der DAX stieg am Freitag erstmals in seiner Geschichte über die ...

