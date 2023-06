Die TUI-Aktie (WKN: TUAG50) scheint zur Hauptsaison zur langersehnten Stärke zurückzufinden. In den vergangenen Wochen kletterten die Papiere mit zweistelligen Prozentraten nach oben und machen somit Lust auf mehr. Doch was ist der Grund für die jüngste Performance und vor allem - geht vielleicht noch mehr? TUI vorgestellt TUI mit Doppelsitz in Berlin und Hannover ist der führende europäische Tourismuskonzern mit Reisebüros und -veranstaltern, Incoming-Agenturen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...