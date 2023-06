Die Aktie von Stanley Black & Decker (WKN: A1CTQA) hat in den vergangenen beiden Jahren an Wert verloren, nachdem sie im Mai 2021 ihr Allzeithoch von 225 US$ erreicht hatte. Dennoch könnten langfristig orientierte Investoren ein Auge auf das Unternehmen werfen, denn es zählt seit 55 Jahren zum erlesenen Kreis der Dividenden-Könige, die ihre Ausschüttungen kontinuierlich steigern. Bietet sich auf dem aktuellen Niveau eine interessante Einstiegschance ...

