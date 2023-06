Köln (ots) -Neue Brunnen, Lebensmittelspenden oder warme Mahlzeiten für Schulkinder: Dank der großen Spendenbereitschaft bei der WDR Charity-Aktion und dem "WDR 2 Weihnachtswunder" konnten weltweit 50 Hilfsprojekte unterstützt werden.WDR 2-Reporter Frank Krieger und Kolleg:innen aus dem ARD-Studio Nairobi waren ein halbes Jahr nach der großen Charity-Aktion unterwegs in Uganda und Kenia und schildern, was genau mit den Spenden realisiert werden konnte.Alle Berichte rund um die Hilfsprojekte sendet WDR 2 im Radio am 20. Juni 2023 von 5 bis 18 Uhr: "Das "WDR 2 Weihnachtswunder - Eure Spende hilft".Ein Beispiel: Die Hilfsorganisation Habitat for Humanity unterstützt mit 300.000 Euro aus den WDR 2 Weihnachtswunder-Spenden die Menschen in mehreren Dörfern im Südwesten Kenias. Wegen anhaltender Dürre werden dort Trinkwasserbrunnen gebaut, die auch zur Bewässerung der Felder nötig sind.WDR 5 berichtet im Mittagsecho ab 13 Uhr ebenfalls über die Hilfsprojekte, die unterstützt werden. Im WDR Fernsehen senden die Aktuelle Stunde (18.45 Uhr im WDR Fernsehen) und WDR aktuell am 20. Juni zum Themenschwerpunkt. Und auch online und auf den Social-Media-Kanälen wird die Berichterstattung begleitet.Die crossmediale Charity-Aktion "Der Westen hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt" hatte vom 28. November 2022 bis Mitte Januar eine Rekord-Spendensumme von etwas mehr als 10,6 Millionen Euro erreicht. Mit 7,4 Millionen Euro wurde der Großteil der Spenden durch das "WDR 2 Weihnachtswunder. Euer Song hilft" erzielt.Für das WDR 2 Weihnachtswunder 2022 haben die WDR 2 Moderatorinnen und Moderatoren Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug fünf Tage lang rund um die Uhr aus einem Glasstudio auf dem Dortmunder Hansaplatz gesendet und Musikwünsche gegen Spenden erfüllt. Im Glashaus bekamen sie Besuch von vielen prominenten Gästen, darunter Sarah Connor, Johannes Oerding und Alle Farben.Fotos unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5536899