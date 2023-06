News von Trading-Treff.de Saustark präsentierten sich die Märkte in dieser Woche. Der S&P500 kann um 2.58% steigen. Die Nasdaq100 sogar 3.82%. Meine Depots hingegen verlieren kräftig mit insgesamt -19.144,40 EUR. Autsch! Verlust von -19.144,40 EUR im Depot Die Marktampel kann in den Kriterien auch nochmals zulegen und bleibt grün. Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform ...

