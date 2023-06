Im Interview mit wallstreetONLINE diskutiert Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, die Unterschiede zwischen den Wirtschaftsstandorten Deutschland und Asien. Auf seiner Reise in die Region haben besonders seine Erfahrungen in Südkorea einen bleibenden Eindruck hinterlassen - vor allem wegen des technologischen Fortschritts im Land und einer Mentalität der "kindlichen Neugier", die neue Entwicklungen fördere. Unterdessen sei in Deutschland häufig noch die Mentalität verbreitet, dass man als Wirtschaftsstandort gut aufgestellt sei. Dabei gebe es einen enormen Handlungsbedarf, wenn man den Anschluss an die schnell wachsenden Ländern in Asien nicht verlieren will. Allerdings hätten es wirtschaftsrelevante Themen in den letzten Jahrzehnten schwer gehabt in den Wahlprogrammen der Parteien. Jetzt das komplette Interview ansehen!