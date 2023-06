Der DAX konnte in der vergangenen Woche an der Börse neue Allzeithochs aufstellen. Doch aus diesen Gründen wird die Luft für deutsche Aktien in der kommenden Woche dünner. Nach dem Sprung auf ein DAX-Allzeithoch wird die Luft am deutschen Aktienmarkt nach Ansicht von Strategen immer dünner. In der alten Woche erreichte der deutsche Börsenleitindex neue Bestmarken von rund 16.400 Punkten und heimste auf Wochensicht ein Plus von rund zweieinhalb Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...