DJ Insa: Union verharrt auf niedrigem Niveau

BERLIN (Dow Jones)--Die Union kommt in den Umfragen nicht vom Fleck. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommen CDU und CSU auf 27 Prozent. Das ist nicht nur der gleiche Wert wie in der Vorwoche, sondern auch der gleiche Wert wie im Sonntagstrend vor einem Jahr.

Die Ampel hat im gleichen Zeitraum insgesamt 10 Prozentpunkte eingebüßt, vor allem durch die Schwäche der Grünen (minus 8 Prozentpunkte in einem Jahr). Die SPD kommt in dieser Woche auf unverändert auf 20 Prozent, die Grünen unverändert auf 13 Prozent und die FDP unverändert auf 8 Prozent. Die AfD kommt wie in der Vorwoche auf 19 Prozent, die Linke verliert 1 Punkt und kommt auf 4 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen (plus 1).

June 18, 2023 09:31 ET (13:31 GMT)

