DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/17. und 18. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

UBS-Chef deutet massive Verkleinerung des Investmentbankings bei CS an

Credit Suisse (CS) steht nach der Übernahme durch UBS möglicherweise eine massive Verkleinerung des Investmentbanking-Geschäfts bevor. CEO Sergio Ermotti schrieb in einem Meinungsbeitrag für den Tages-Anzeiger: "Meine erste Amtszeit als CEO (der UBS) stand im Zeichen eines massiven Rückbaus der Investmentbank." Das Unternehmen habe seine Struktur vereinfacht, im Mittelpunkt aller Aktivitäten stehe eine "umsichtige Unternehmenskultur". "Mit diesen strategischen Anpassungen, die wir nun auch für die Credit Suisse umsetzen werden, verringern sich die Risiken der kombinierten Bank für die Schweiz", fügte er hinzu.

Regierung: Intel will Werk für 25 Milliarden Dollar in Israel bauen

Der US-Chiphersteller Intel will in Israel nach Angaben der Regierung 25 Milliarden Dollar in ein neues Werk investieren. Wie das israelische Finanzministerium am Sonntag mitteilte, sieht eine Grundsatzvereinbarung mit dem Halbleiter-Hersteller den Bau einer Fabrik in der südisraelischen Stadt Kiryat Gat vor, die 2027 eröffnet werden und bis mindestens 2035 in Betrieb bleiben soll. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von der größten ausländischen Einzelinvestition in seinem Land.

Binance vermeidet Einfrieren von Assets

Ein Gericht in Washington hat am Freitag anordnet, dass die Krypto-Börse Binance.US ihre Assets in die USA zurückführen muss. Richterin Judge Amy Berman Jackson lehnte aber einen Antrag der Securities and Exchange Commission (SEC) ab, diese Assets einzufrieren. Eine von ihr angebahnte Einigung sieht vor, dass vorerst nur Mitarbeiter von Binance.US Zugriff auf Assets haben, aber Mitarbeiter der Binance Holding keinen Zugang zu Schlüsseln für private Wallets, Hardware Wallets oder die Amazon Web Services von Biannce.US bekommen. Diese Einigung muss noch von dem Aufsicht führenden Bundesrichter bestätigt werden.

Bund will Bahnchaos mit Maßnahmepaket beseitigen

Mit 70 unterschiedlichen Maßnahmen will der Bund die Deutsche Bahn wieder zurück auf Kurs bringen. Das geht aus dem Fortschrittsbericht des Bundesverkehrsministeriums vor, der erstmals die Bemühungen des Bundes und der Bahnwirtschaft dokumentiert und der am Dienstag vorgestellt werden soll. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Der Bericht gibt dabei auf knapp 50 Seiten die erste Bestandsaufnahme über den Stand der Vorschläge der Beschleunigungskommission Schiene (BKS) ab und listet große Reformvorhaben wie die Schaffung einer gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft (InfraGO) für das Schienennetz und die Bahnhöfe, die als Aktiengesellschaft unter dem Dach des DB-Konzerns im Januar 2024 an den Start gehen soll.

