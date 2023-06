München (ots/PRNewswire) -Am 14. Juni, dem ersten Tag der InterSolar Europe 2023 in München, Deutschland, waren AIKO und seine Produkte der N-Type ABC-Serie auf der Messe sehr beliebt und gewannen einen großen Auftrag aus Übersee, der eine intensive Zusammenarbeit mit der Memodo Group in Deutschland auf der1,3 GW-Ebene erreichte.Als weltweiter Innovationsführer in der Photovoltaik-Technologie hat AIKO von Memodo viel Lob für seine Produktqualität, Produkteffizienz, Produktionskapazitäten und F&E-Stärke und viele mehr erhalten, und die beiden Unternehmen werden eine langfristige Zusammenarbeit auf dem Verteilermarkt aufbauen."Wir fühlen uns geehrt, eine enge Zusammenarbeit mit einem so exzellenten lokalen Partner wie Memodo aufzubauen und den Kunden auf dem europäischen Markt hochwertige Photovoltaik-Produkte von AIKO anzubieten, um den Prozess der Klimaneutralität in Europa zu beschleunigen. Diese Zusammenarbeit wird sich langfristig auswirken und den Übergang zu einer kohlenstofffreien Gesellschaft beschleunigen". Mr. Chen Gang, Vorsitzender und Geschäftsführer von AIKO, sagte dies bei der Unterzeichnungszeremonie.Mr. Tobias Wenleder, CEO und Gründer der Memodo Group, sagte: "Basierend auf der kontinuierlichen Erforschung der Marktentwicklung und dem unermüdlichen Streben nach innovativen Technologien und Produkten hat sich Memodo entschieden, eine langfristige Partnerschaft mit AIKO einzugehen und wird hochwertige ABC-Module in ganz Europa vertreiben. In Zukunft werden die beiden Unternehmen ihre innovative Zusammenarbeit im Bereich der sauberen Energie vertiefen und gemeinsam werden wir unseren Kunden auf dem Weg in die Energiezukunft einen Mehrwert bieten."Aus öffentlichen Informationen geht hervor, dass sich AIKO seit seiner Gründung im Jahr 2009 auf die Forschung und Entwicklung von Massenproduktionstechnologien im Bereich der Photovoltaik konzentriert. Sie ist nicht nur eine wichtige treibende Kraft für den technologischen Fortschritt in der Branche, sondern auch führend bei der Technologie-Iteration in der Branche. Im Jahr 2021 leistete das Unternehmen Pionierarbeit auf dem Gebiet der ABC-Batterie- und Modultechnologie mit vollständig unabhängigen Rechten an geistigem Eigentum in der Branche. Nach dem Weltrekord von 23,6 % Umwandlungseffizienz von TaiyangNews-Photovoltaikmodulen in der Massenproduktion im März 2023 hat AIKO im Mai dieses Jahres einen weiteren Durchbruch bei der Umwandlungseffizienz von N-Type ABC-Modulen erzielt und seinen eigenen Rekord aufgefrischt. Darüber hinaus belegte es im Juni mit 24 % Effizienz weiterhin den ersten Platz in der Modulliste von TaiyangNews und stand damit vier Monate in Folge an erster Stelle.In der Zwischenzeit haben die selbst entwickelten ABC-Module die Testzertifizierung des TÜV Süd bestanden, mit einem maximalen Wirkungsgrad von 24,27 % und einem Lieferwirkungsgrad von 24,0 %, was eine höhere Stromerzeugung bei gleicher Fläche ermöglicht, und die hochwertige Ästhetik der komplett schwarzen Front ohne Gitterlinien hat die Gunst von High-End-Kunden in Europa gewonnen.Die Unterzeichnung dieses Vertrags ist auch eine weitere Anerkennung der Produkte der ABC-Serie durch die Industrie. Die neue Generation der ABC-Solarzellen- und Modultechnologie mit hoher Umwandlungseffizienz, die AIKO beherrscht, wird nicht nur die Photovoltaik-Industriekette in eine neue Runde der Technologie-Iteration führen, sondern dürfte auch starke Impulse für die kontinuierliche Verbesserung der zukünftigen Leistung des Unternehmens liefern.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aiko-unterzeichnete-einen-liefervertrag-uber-1-3-gw-mit-der-memodo-group-und-arbeitet-gemeinsam-bei-des-entwicklung-des-europaischen-marktes-301853753.htmlPressekontakt:jinkang.wang@merlionpr.comOriginal-Content von: Aiko Solar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170758/5537109