Berlin (ots) -Es ist ein Angebot, für das es in Deutschland eigentlich keinen Bedarf geben sollte: Ärzte der Welt eröffnet in Berlin eine Anlaufstelle für alle, die nicht in eine reguläre Arztpraxis gehen können. Weil sie nicht - beziehungsweise nicht ausreichend - versichert sind oder ihnen andere Barrieren den Zugang zum staatlichen Gesundheitssystem verwehren.Bei der offiziellen Eröffnung am 20. Juni 2023 um 16:00 (Irenenstraße 20, 2. Stock, 10317 Berlin, nahe der U- und S-Bahnstation Lichtenberg) sind unter anderem der Lichtenberger Bezirksbürgermeister Martin Schaefer sowie die Parlamentarische Staatssekretärin des Bundesgesundheitsministeriums Sabine Dittmar zu Gast.In der Praxis open.med Berlin-Lichtenberg können Patient*innen sich kostenfrei und anonym von ehrenamtlichen Ärzt*innen behandeln und beraten lassen. Hauptamtliche Mitarbeitende unterstützen die Patient*innen im Austausch mit Krankenkassen und Ämtern."Der Bedarf nach Angeboten wie unserem ist leider groß in Berlin. Deshalb freuen wir uns sehr, die Anlaufstelle nach intensiver Planung und Vorbereitung nun eröffnen zu können!" sagt Projektleiterin Susanne Eikenberg. "Letztendlich arbeiten wir darauf hin, dass wir nicht mehr gebraucht werden, weil niemand durch das Raster des deutschen Gesundheitssystems fällt. Bis dahin ist aber noch viel Arbeit nötig - auch auf politischer Ebene."Den Standort Lichtenberg hat Ärzte der Welt bewusst gewählt. Hier leben viele Menschen in schwierigen Lebensverhältnissen. Aber im Vergleich zu anderen Bezirken gibt es immer weniger niedergelassene Ärzt*innen und kaum Angebote für eine niedrigschwellige medizinische Versorgung. Außerdem hat Lichtenberg mehrere Flüchtlingsunterkünfte.Hintergrund:Da die offiziellen statistischen Erhebungen die Mehrheit der Betroffenen nicht erreichen, existieren keine belastbaren Zahlen dazu, wie viele Menschen in Deutschland ohne Krankenversicherung leben. Ärzte der Welt geht von mehreren Hunderttausend aus. Dazu gehören Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus oder Migrant*innen aus anderen EU-Ländern, die keine sozialversicherte Arbeit haben. Aber auch viele deutsche Staatsbürger*innen können benötigte medizinische Leistungen nicht in Anspruch nehmen, zum Beispiel weil sie die Krankenkassenbeiträge nicht mehr bezahlen können oder ihren Versichertenstatus verloren haben. (Mehr Informationen: https://ots.de/Lqw4bJ)Über Ärzte der Welt:Ärzte der Welt ist eine humanitäre Organisation, die sich in über 70 Ländern weltweit mit medizinischen Projekten und politischer Arbeit für das Menschenrecht auf Gesundheit einsetzt. In Deutschland behandeln und beraten ehrenamtliche medizinische Fachkräfte sowie hauptamtliche Mitarbeitende Menschen, die keinen Zugang zum regulären Gesundheitssystem haben.