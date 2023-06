In der kommenden Woche haben wieder einige spannende Dividendenaktien ihren Ex-Dividendentag. Anleger müssen sich also beeilen, denn nur wer die Aktie an diesem Tag hält, hat Anspruch auf die Ausschüttung. Dividenden sind eine der besten Seiten am Investieren, denn sie sind nicht nur ein völlig passives Einkommen, sondern geben auch Motivation immer weiter zu sparen und mehr zu vereinnahmen. In der kommenden Woche haben Anleger jetzt die Chance sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...