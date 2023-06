Mit dem Schlusskurs am Freitag ging an der Börse in New York eine starke Woche zu Ende. Auch wenn der Freitag schwach war, konnte der Dow Jones mit einem Wochenplus von 422 Punkten bzw. 1,25 % aufwarten. Stärker dagegen war der S&P 500 mit einem Zuwachs von 110 Punkten bzw. 2,58 %, während der Nasdaq 100 sogar ein Plus von 555 Punkten bzw. 3,82 % verzeichnen konnte. Auch der deutsche Leitindex DAX konnte mit 369 Punkten bzw. 2,3 % ansteigen und anscheinend sind die Börsianer noch zu pessimistisch, ...

