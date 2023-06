In dieser Serie beleuchtet die SD-Redaktion interessante Aktien aus verschiedenen Ländern. Heute geht es um Werte aus Südafrika. Afrikanische Länder sind am Kapitalmarkt oftmals kein Thema, doch bei Südafrika handelt es sich inzwischen um eine hoch entwickelte Wirtschaft. Außerdem gibt es hier drei besonders spannende Werte. Südafrika vorgestellt Südafrika ist mit einem BIP von 418 Milliarden US$ auf Platz 35 der größten Volkswirtschaften der Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...