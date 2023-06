Volkswagen Vzg. mit 7,25% Zinsen und 50% Schutz

Die Volkswagen Vorzug-Aktie (ISIN: DE0007664039) wurde nach ihrem 12-Monatshoch vom 14.9.22 bei 153,74 Euro zumeist innerhalb der breiten Handelsspanne von bei 120 bis 140 Euro gehandelt. Mit 128 Euro befindet sich die als unterbewertet eingeschätzte Aktie derzeit ziemlich genau in der Mitte dieser Tradingrange. Erfüllen sich die positiven Prognosen jener Experten, die die Volkswagen-Aktie mit Kurszielen von bis zu 193 Euro (JP Moran Chase) zum Kauf empfehlen, dann sollte der Aktienkurs zumindest gut unterstützt sein.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Volkswagen-Aktie in den nächsten Jahren nicht die Hälfte ihre Wertes verlieren wird, könnte die derzeit zur Zeichnung angebotenen Erste Group-Fix Kupon Express-Anleihe auf die Volkswagen-Aktie für eine Investition interessant sein.

7,25% Zinsen pro Jahr und 50% Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs der Volkswagen-Aktie vom 29.6.23 wird als Ausübungspreis und als vorzeitige Rückzahlungs-Barriere für die Anleihe fixiert. Bei 50 Prozent des Ausübungspreises wird die ausschließlich am letzten Bewertungstag (23.6.27) aktivierte Barriere liegen. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktie erhalten Anleger an den im Jahresabstand angesetzten Zinsterminen, erstmals am 30.6.24 einen fixen Kupon in Höhe von 7,25 Prozent gutgeschrieben. Notiert die Aktie auf Schlusskursbasis an einem der ebenfalls im Jahresintervall angesetzten Bewertungstage, erstmals am 24.6.24, auf oder oberhalb des Ausübungspreises (vorzeitige Rückzahlungs-Barriere), dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 7,25 Prozent vorzeitig zurückbezahlt. Die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt im Fall der vorzeitigen Rückzahlung.

Läuft die Anleihe bis zum letzten Bewertungstag, dann wird die Rückzahlung ebenfalls mit 100 Prozent erfolgen, wenn die Aktie an diesem Tag oberhalb der 50-Prozent-Barriere notiert. Hält sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere auf, dann erhalten Anleger eine am 29.6.23 ermittelte Anzahl von Volkswagen-Aktien geliefert. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Das Erste Group-Fix Kupon Express-Anleihe auf die Volkswagen-Aktie, maximale Laufzeit bis 2.8.26, ISIN: AT0000A352S9, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro ab einem Mindestordervolumen von 3.000 Euro plus 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Fix Kupon Express-Anleihe auf die Volkswagen Vzg.-Aktie wird in maximal vier Jahren bei einem bis zu 50-prozentigen Kursrückgang der Aktie einer Bruttojahresrendite von 7,25 Prozent abwerfen.

Quelle: zertifikatereport.de