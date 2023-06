Bei der TUI Aktie ging es in der vergangenen Woche weiter nach oben. Nach dem Ausbruch über die 20-Tage-Linie und eine charttechnische Hürde bei 6,50 Euro erreichte der Aktienkurs von TUI in der Spitze am Freitag 7,12 Euro. An einer hier beginnenden charttechnischen Widerstandszone setzten zum Wochenende hin aber Gewinnmitnahmen ein. Mit 6,98 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...