Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte haben in unterschiedlicher Weise auf die Zinsentscheidungen der beiden wichtigen Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks reagiert, insgesamt aber ein freundliches Bild gezeichnet, so die Analysten der Helaba.Sowohl die FED als auch die EZB würden die zunehmende Datenabhängigkeit der Entscheidungen betonen und so könnte dies in den kommenden Wochen und Monaten durchaus für Volatilität sorgen. Sowohl in der Eurozone als auch in den USA werde im Juli mehrheitlich mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte gerechnet und marktseitig sei dies vollständig bzw. zu einem großen Teil eskomptiert. ...

