MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchner Triebwerkshersteller MTU wird für das laufende Jahr noch optimistischer. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll 2023 auf mehr als 800 Millionen Euro steigen, wie der Dax-Konzern überraschend am Montag in München mitteilte. Damit rechnet der Vorstand jetzt mit Sicherheit mit einem Rekordergebnis. Im bisherigen Spitzenjahr 2019 hatte MTU einen bereinigten operativen Gewinn von 757 Millionen Euro erzielt. Die Aktie lag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate knapp ein Prozent im Plus.

Das Management erklärte seine erhöhte Prognose mit den Erwartungen an den weiteren Geschäftsverlauf. Der Umsatz soll weiterhin auf einen Rekordwert von 6,1 bis 6,3 Milliarden Euro steigen. Die bereinigte operative Marge soll jetzt allerdings den Vorjahreswert von 12,3 Prozent übertreffen. Bisher hatte der Vorstand eine Marge auf Vorjahresniveau angepeilt. Dies hätte für 2023 einem bereinigten operativen Gewinn zwischen 750 und 775 Millionen Euro entsprochen./mne/stw/men