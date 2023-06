Wien, 19.06.2023 (APA-ots) - Heute wurde die neue Zusammensetzung des VBV-Österreichischen Nachhaltigkeitsindex (VÖNIX) wirksam. Die UBM Development AG wurde erneut in die österreichische

Nachhaltigkeitsbenchmark aufgenommen. Das gaben rfu, die VBV-Vorsorgekasse und die Wiener Börse nach der jährlichen Überprüfung gemäß Regelwerk bekannt. "Wir freuen uns ein weiteres Jahr im VÖNIX vertreten zu sein. "Nachhaltigkeit ist für uns eine Haltung," sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.

Bei der grünen Transformation der Wirtschaft sind die Börsen zentrale Akteure. Schließlich steuern sie den Kapitalfluss in Richtung nachhaltiger Unternehmens-Aktivitäten. Die UBM ist mit dem Sustainability-Linked Bond 2021-2026 sowie der Hybridanleihe 2021 im Vienna ESG Segment vertreten. "In Summe hat die UBM bereits eine Viertelmilliarde Euro am Kapitalmarkt auf green finance umgestellt und derzeit streben wir die Emission unseres ersten Green Bonds an," ergänzt Patric Thate, CFO der UBM.



UBM ist derzeit bei EcoVadis mit Platin prämiert, der höchsten von EcoVadis vergebenen Bewertung. Man zählt damit zum besten Prozent unter allen 100.000 von EcoVadis bewerteten Unternehmen. Im Rating der internationalen Ratingagentur ISS ESG erhielt UBM Development den "Prime Status" (Level "B-"). Damit ist man innerhalb der Branche das nachhaltigste Unternehmen in Deutschland und Österreich. Beim Rating durch CDP wurde UBM auf Anhieb mit der Note B für ihre Engagement gegen den Klimawandel ausgezeichnet.



Über den VÖNIX

Der VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex (VÖNIX) ist ein nach Streubesitz-Kapitalisierung gewichteter Preisindex. Das Basisuniversum umfasst Aktien, die im prime oder standard market der Wiener Börse notieren und ausreichend Streubesitz sowie Handelsumsatz aufweisen. Als einer der ersten nationalen Nachhaltigkeitsindizes wird der VÖNIX seit 2005 berechnet. Namhafte Akteure des österreichischen Kapitalmarkts ermöglichen durch ihre Kompetenzen und Beiträge das laufende Indexmanagement und Nachhaltigkeitsresearch. Diese Partner sind die VBV-Vorsorgekasse, die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative und die Security KAG. Die rfu ist für die Nachhaltigkeitsanalyse verantwortlich und die Wiener Börse für Indexmanagement, laufende Berechnung und Publikation. Weitere Informationen zum VÖNIX finden Sie auch unter [voenix.at] (https://voenix.at/).



UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.



