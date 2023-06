Ignite Luxembourg Holdings hat nun die Angebotsunterlage für den Erwerb von 29,9 Prozent der Aktien für RHI Magnesita zu je 28,5 GBP veröffentlicht. Das Angebot läuft bis 10. Juli. Laut Angebotsunterlage stellt das Angebot kein Delisting-Angebot dar und wird keine Auswirkungen auf den Status der Zielgesellschaft als eine in der Official List of the UK Financial Conduct Authority notierte und an der Londoner Börse (London Stock Exchange) und der Wiener Börse zum Handel zugelassene Aktiengesellschaft haben.

