Der US-Halbleiterkonzern investiert weiter kräftig in seine Fertigungskapazitäten. Nach der Einigung im Subventionsstreit hierzulande gab Intel am Freitag auch die Planung eines Werkes in Polen bekannt. Gestern dann der dritte Streich: Für 25 Mrd. Dollar will Intel ein weiteres Werk in Israel errichten - für das Land die größte Auslandsinvestition aller Zeiten.Intels geplanter Konzernumbau zu einem mit GlobalFoundries, Samsung und Taiwan Semiconductor konkurrierenden Auftragsfertiger läuft inzwischen ...

