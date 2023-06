SAP: Geeignete (Turbo)-Calls für weiteren Kursanstieg

Nach den am 21.4.23 veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal legte die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) nach einer kurzen Schrecksekunde um 5,24 Prozent auf 121,66 Euro zu. In den folgenden Wochen stieg der Aktienkurs langsam aber sicher weiter und verzeichnete am 16.6.23 bei 127,20 Euro den höchsten Stand seit 1,5 Jahren. Danach korrigiert die Aktie auf ihr aktuelles Niveau bei 124,70 Euro.

Wegen der fundierten Geschäftsziele des Softwarekonzerns bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 135 Euro ihre Kaufempfehlungen für die SAP-Aktie. Kann die Aktie das alte Hoch bei 127,20 Euro überwinden und danach auf 130 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 125 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 125 Euro, Bewertungstag 11.9.23, BV 0,1, ISIN: CH1244014879, wurde beim SAP-Aktienkurs von 124,70 Euro mit 0,51 - 0,52 Euro gehandelt.

Legt die SAP-Aktie in spätestens einem Monat 130 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,74 Euro (+42 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 120,00 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 120,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PN4WBU7, wurde beim Aktienkurs von 124,70 Euro mit 0,53 - 0,54 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 130 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,00 Euro (+85 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 114,961 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 114,961 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HC6AS81, wurde beim Aktienkurs von 124,70 Euro mit 1,02 - 1,03 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 130 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,50 Euro (+46 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de