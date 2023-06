Atlantic BidCo hat die Übernahme der Aareal Bank vor wenigen Tagen vollzogen. Das Konsortium hält inzwischen mehr als 90 Prozent an der Aareal Bank. Damit sind der Streubesitz und somit die Handelbarkeit der Bank-Aktie deutlich gesunken. An der Strategie der Bank soll sich nichts ändern. Man will die Tochter Aereon weiter stärken. Bei der Finanzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...