Banken und Sparkassen agieren nicht nur im Zahlungsverkehr, sondern auf vielen anderen Gebieten immer digitaler. Das hat große Vorteile. Während die Übertragung von Rechten an Vermögenswerten (Aktien, Immobilien, Kunst) über Jahrzehnte auf dem Weg der Verbriefung erfolgte, eröffnen sich in einer digitalisierten Welt ganz neue Möglichkeiten. An die Stelle eines klassischen Dokuments oder einer Urkunde tritt ein digitaler Token.So lassen sich Vermögenswerte, die lange Zeit als nicht oder nur schwer teilbar galten, liquider gestalten, was bei Erbfällen und der Bearbeitung von Nachfolgethemen von einiger Bedeutung sein kann. Damit erreicht die Tokenisierung auch das Private Banking mit ersten Fußabdrücken bei Metzler, Berenberg oder auch der VP Bank. ...

