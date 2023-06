Die Infineon-Aktie hat in der vergangenen Woche das bisherige Jahreshoch von Ende März bei 37,97 Euro überwunden. Die neue Bestmarke lautet nun 39,16 Euro. Damit hat die Aktie im laufenden Jahr rund 35 Prozent an Wert zugelegt. Im AKTIONÄR-Depot notiert der Titel damit bereits rund 50 Prozent im Plus. Geht die Aufwärtsbewegung weiter?Geht es nach den Analysten, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Sie sehen die Aktie im Durchschnitt sogar bei 47,51 Euro fair bewertet. Überarbeitete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...