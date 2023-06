Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Daten der vergangenen Wochen machen Anpassungen der Prognosen erforderlich, so die Analysten der Helaba.Die Konjunktur laufe besser als erwartet, die Kernteuerung sei höher. Die FED reagiere.Was sei in den vergangenen Wochen geschehen? Das Damoklesschwert eines Zahlungsausfalls der US-Regierung sei bis Anfang 2025 wieder in der Scheide verstaut worden. Die Schieflagen im Bankensystem würden zunehmend als Einzelfälle erscheinen, nicht als Vorboten einer neuen Finanzkrise. Die Datenlage sei durchwachsen und immer mal wieder stützen Indikatoren das Narrativ einer sich abschwächenden Konjunktur. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe beispielsweise sei im Mai der Kontraktionslinie von 50 ein gutes Stück nähergekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...