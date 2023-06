Linz (www.anleihencheck.de) - Das Britische Pfund hat am Freitag erneut aufgewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.EUR/GBP sei bis auf 0,8520 gefallen, den tiefsten Kurs seit August 2022. Die Arbeitslosenquote in Vereinigten Königreich sei unerwartet gesunken. Die Inflation sei im April weniger stark zurückgegangen, als prognostiziert worden sei, diesen Mittwoch werde die Inflationsrate für den Mai veröffentlicht. Eine Zinserhöhung durch die Bank of England am Donnerstag von 4,50% auf 4,75% gelte praktisch als sicher. Im Gegensatz zum Euroraum oder zu den USA sei sehr wahrscheinlich, dass in Großbritannien noch mehrere Zinsschritte bevorstünden. (19.06.2023/alc/a/a) ...

