Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vor fast einem Jahr, am 21. Juli 2022, begann die EZB ihre Reise, wie Präsidentin Lagarde den Zinserhöhungskurs nannte, so die Analysten der Helaba.Der Einlagensatz sei seither in zunächst großen, dann in kleineren Schritten von -0,5% auf 3,5% angehoben worden. Der Refinanzierungssatz sei von 0,0% auf 4,0% gestiegen. Sollte er im Juli um weitere 25 Basispunkte angehoben werden, würde dies einen Anstieg um 4,25 Prozentpunkte bedeuten. Ende der 60er bis Anfang der 80er Jahre habe es drei Straffungsphasen der Bundesbank mit Leitzinserhöhungen von insgesamt 4,5 bzw. 4,0 Prozentpunkten gegeben. Dieser Vergleich zeige, dass sich die europäische Geldpolitik hinsichtlich des Tempos und des Ausmaßes der Straffung bereits in bemerkenswerten Sphären bewege. ...

