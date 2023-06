Die Aktien von PayPal befinden sich in einem übergeordneten Abwärtstrend, aber aktuell in einer Erholung. Dabei haben die Titel im Tageschart den 50er-EMA erreicht. Hier könnte das Verlaufshoch der Erholung erreicht werden und ein weiterer Rücklauf starten. Der 50er-EMA gilt oft als Anlaufbereich einer Erholung in der Extension im übergeordneten Abwärtstrend. Darauf deutet auch die bärische Vortageskerze direkt am 50er-EMA hin. Zudem ist der US-Aktienmarkt ...

