Die Gasmärkte spielten 2022 in Folge des Ukraine-Kriegs verrückt. Davon profitierte auch die Aktie von Tourmaline Oil. Die Kanadier sind einer der größten Gas-Förderer Nordamerikas. Die Aktie bietet viel Dividende und eine niedrige Bewertung. Noch dazu scheinen die Chancen auf höhere Gaspreise gestiegen zu sein.

Erdgas: Vom Rand in den Mittelpunkt

Erdgas war Jahre und Jahrzehnte aus Anlegersicht uninteressant. Es war billig und im Überfluss vorhanden, in Nordamerika deckte der Preis oft kaum die Produktionskosten. Der Ukraine-Krieg und die Russland-Sanktionen des Westens haben die Situation radikal verändert. Auf einmal war dieser Rohstoff ein knappes Gut, der Preis hat sich 2022 vervielfacht - schlecht für die Verbraucher, extrem lukrativ für die Gasförderer und deren Aktionäre. Öl und Gas kamen seit Herbst 2022 von den im vergangenen Jahr erreichten Rekordständen allerdings deutlich zurück und markierten vor wenigen Wochen ein Tief. Damit sanken auch die Aktienkurse der in diesem Bereich aktiven Unternehmen. Es wird diskutiert, ob bzw. wann sich der Wiedereinstieg lohnt. Denn nach Kennzahlen wie KGV, Kurs/NAV und Dividendenrendite ist dieser Sektor attraktiv. Tourmaline Oil, Kanadas größter und Nordamerikas fünftgrößter Erdgasförderer, ist eine Überlegung wert.

Graphik: Im Westen Kanadas ist mit Tourmaline Oil einer der größten Gasförderer Nordamerikas enstanden. Quelle: Tourmaline OIl Mike Rose: Eine imposante Erfolgsgeschichte

Tourmaline Oil (42,34 Euro | CA89156V1067) ist keine Aktie, die jeder Anleger kennt. Das Unternehmen hat aber eine interessante Geschichte, die mit einem Namen verbunden ist: Michael "Mike" L. Rose. Der heute 65jährige gründete Tourmaline Oil, ist President, CEO und Chairman und wurde im vergangenen Jahr in Anerkennung seines Lebenswerks mit dem Canada Lifetime Achievement Award ausgezeichnet.

Erfolgeiche Exit-Strategie des Managements

Mit Jahrzehnten an Berufserfahrung und einigen spektakulären Erfolgen gehört Mike Rose zu den legendären Veteranen der nordamerikanischen Öl- und Gas-Industrie. Nach Abschluss seines Studiums im Jahr 1979 arbeitete er für Shell Canada, wo er tiefe Einblicke in die Erdgasfelder von Alberta und British Columbia erhielt. 1993 verließ er Shell und gründete Berkeley Petroleum. Im Jahr 2001 verkaufte er das Unternehmen für 1,5 Mrd. kanadische Dollar an Anadarko. Noch im selben Jahr gründete er Duvernay Oil und verkaufte dieses Unternehmen dann 2008 für 5,9 Mrd. CAD an seinen früheren Arbeitgeber.

Im August 2008 gründete Mike Rose zusammen mit dem bewährten Führungsteam von Berkeley Petroleum und Duvernay Oil sein drittes Unternehmen, Tourmaline Oil. Als Startkapital investierte Tourmalines Management 253 Mio. CAD an eigenem Geld. Im November 2010 erfolgte, verbunden mit einer Kapitalerhöhung über 228 Mio. CAD, der Börsengang. Das Management erwarb 30 Prozent der angebotenen Aktien selbst.

Tourmaline Oil: Kaufen, wenn andere aussteigen (müssen)!

Tourmaline Oil wuchs schnell durch den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...