Berlin (ots) -Am 21. Juni 2023 startet die neue Reihe "Moppi und MiWau" in "Unser Sandmännchen". In dreizehn Folgen erleben der wuschelige Hund Moppi und die lila Katze MiWau gemeinsame Abenteuer im Laden der Köchin Maja, den die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer aus der KiKA-Kochshow "Moppi und der Leckerladen" kennen.Wenn es Nacht im Örtchen Futterberg wird und Moppi sanft ins Land der Träume gleitet, erwacht eine andere Bewohnerin des Ladens: die lila Katze MiWau. Nachtaktiv und unternehmungslustig hat sie keine Lust, Moppi beim Schnarchen zuzuhören. In jeder Folge hält sie ihn mit ganz unterschiedlichen Ideen vom Schlafen ab: Mal will sie Katzenmusik machen und stöbert zwischen Küchenutensilien und Lebensmitteln nach passenden Instrumenten, mal kämpft sie mit der sommerlichen Hitze im Laden und sucht nach Abkühlung und mal wird sie von einem unheimlichen Geräusch geweckt und beschließt, dem Geheimnis auf die Spur zu gehen. Egal was sie auch tut, Moppi ist dabei immer mit von der Partie - ob er will oder nicht. Und wenn es der grummelige Hund auch niemals zugeben würde, so hat er doch ein klitzekleines bisschen Spaß an ihren gemeinsamen Abenteuern.In der Auftaktfolge "Der verlorene Anhänger", die am 21. Juni 2023 in "Unser Sandmännchen" startet, gibt es große Aufregung um MiWaus verschwundenen Ketten-Anhänger. Es folgt eine wilde Suche, bei der die Katze den ganzen Leckerladen auf den Kopf stellt. Um schnell wieder schlafen zu können, unterstützt Moppi seine flauschige Mitbewohnerin. Und bald schon wird er fündig, denn der Anhänger war nie wirklich weg ..."Moppi und MiWau" ist eine Produktion der ANDERTHALB Medienproduktion GmbH im Auftrag des federführenden rbb (Redaktion Nina Paysen), MDR und NDR für "Unser Sandmännchen". Produzent ist Matthias Bazyli, Regie führte Igor Hartmann, die Drehbücher stammen von Fee Krämer. Gespielt und gesprochen werden die Figuren von Martin Paas (Moppi) und Susi Claus (MiWau). Die dreizehn Folgen haben durchschnittlich eine Länge von 3:30 Minuten. Die ANDERTHALB Medienproduktion GmbH hat im Auftrag des rbb die Sandmännchen-Folge "Recycling-Fahrzeug" produziert, die im April 2023 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde.rbb Fernsehen (um 17.53 Uhr), KiKA (um 18.50 Uhr) und MDR-Fernsehen (um 18.54 Uhr) zeigen "Moppi und MiWau" ab 21. Juni 2023 immer mittwochs in "Unser Sandmännchen". Die Gute-Nacht-Geschichten sind mit Ausstrahlung auch in der ARD Mediathek, auf der Sandmann-Homepage, in der Sandmann-App, in der KiKANiNCHEN-Welt und auf weiteren digitalen Plattformen abrufbar.Die Auftaktfolge steht für angemeldete Nutzerinnen und Nutzer zur Ansicht im rbb-Presseportal bereit.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse und InformationNicola zu Stolberg / Ulrike HerrTel. 030 - 97993 12115ulrike.herr@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5537490