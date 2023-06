Die Deutsche Bahn will in Zukunft vermehrt KI einsetzen, um ihre Züge pünktlicher zu machen. Zum Einsatz kommt dabei eine selbst entwickelte KI-Software. So funktioniert sie. Besonders von der KI profitieren sollen die Disponent:innen in den Leitstellen. Die KI soll den Bahnbetrieb in circa 100-facher Echtzeit simulieren und verschiedene Varianten der Verkehrslage durchspielen können. Dadurch sollen die Disponent:innen auch schneller entscheiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...