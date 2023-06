Leutershausen (ots) -Der Friedhof hat sich in den letzten Jahren verändert. Nicht nur neue Bestattungsformen haben Einzug gehalten, auch die Grabsteine sehen heute anders aus. Einen großen Anteil daran hat Alexander Hanel, Gründer von Rokstyle, dem ersten "Fashionlabel für Grabsteine". Personenbezogener und individueller sind die Gedenksteine heute geworden, um die Verstorbenen entsprechend zu würdigen.Ein so altes Handwerk moderner zu denken, war vor 10 Jahren ein mutiger Schritt. Und er hat sich gelohnt: Die Designmarke für Grabsteine hat sich im deutschsprachigen Raum in kurzer Zeit etabliert und ist zu einem Synonym für einzigartige Handwerkskunst geworden. Zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem der "Großen deutschen Marke", stehen für Design, Qualität und Innovation. Diese Anerkennung in der Fachwelt zeigt, dass die Grabsteine der neuen Generation im Markt angekommen sind. Zum 10-jährigen Jubiläum von Rokstyle reiht sich nun die erstmals verliehene Auszeichnung "Excellence Award des Handwerks" ein. Die Initiative "Mission starkes Handwerk" prämiert hier die herausragenden Leistungen deutscher Handwerksbetriebe."Alexander Hanel hat sich mit Rokstyle von traditionellen Mustern und verstaubten Strukturen gelöst und es geschafft, seinen eigenen Weg in sich stark wandelnden Märkten zu finden. Damit reagiert das Unternehmen Stein Hanel auf die Vielzahl technischer Innovationen, die hohe Kompetenzen erfordern, sowie den starken Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Durch diese Neuausrichtung der eigenen Handwerksdienstleistung, verbunden mit einer klaren Spezialisierung und Unternehmenspositionierung, nimmt Hanel eine Vorbildwirkung ein und trägt dazu bei, das Image und Ansehen des Handwerks in Deutschland zu modernisieren." so die Jury.Bei den Designgrabsteinen verschmelzen die Grenzen von Kunst, Kreativität und Anleihen aus der Architektur zu einer einzigartigen Komposition. Die Grabsteine der neuen Generation sind von Mittelfranken aus mittlerweile schon in vielen Ländern Europas an den Friedhöfen zu finden.Ob das eigene Tattoo auf dem Grabstein oder besondere Schmuckelemente. Von ausgefallenen Motiven bis hin zum schlichten, eleganten und zeitlosen Design zeigen sich die Rokstyle Grabsteine zeitgemäß. Die Vielfalt an Farben, Materialien, Formen und Verzierungselementen ist unerschöpflich. Auch sind die Friedhofssatzungen in den letzten Jahren deutlich liberaler geworden, so dass die Möglichkeit zur Modernisierung auch am Friedhof Einzug gehalten hat. Und um das mit der Moderne durchzuziehen, präsentiert Hanel seine Grabsteine natürlich in einem Showroom, der pietätvoll, aber keineswegs verstaubt oder traurig wirkt.Weitere Informationen: www.rokstyle.dePressekontakt:Stein Hanel GmbH | RokstyleAlexander HanelJosef-Hanel-Str. 191578 LeutershausenTel.: 09823-298E-Mail: info@stein-hanel.deWeb: http://www.stein-hanel.deOriginal-Content von: Stein Hanel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107766/5537614