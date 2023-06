EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

EPH Group AG: 10 % Tourismus Anleihe der EPH Group AG: Heute startet Zeichnungsfrist an der Wiener Börse



19.06.2023 / 12:25 CET/CEST

10 % Tourismus Anleihe der EPH Group AG: Heute startet Zeichnungsfrist an der Wiener Börse

10 % Zinsen p.a. Monatliche Zinszahlung Laufzeit: 7 Jahre Emissionsvolumen bis zu 50 Mio. Euro Erste Emission über das neue Zeichnungstool "FirstPlace" der Wiener Börse Investment in den boomenden Markt für Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment

Wien, 19. Juni 2023 - Heute startet die Zeichnungsfrist für die Anleihe des Wiener Tourismusunternehmens EPH Group AG mit einem Zinssatz von 10 % p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Zinsen werden monatlich an die Anleger ausbezahlt, erstmalig am 31. Juli 2023. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Die Anleihe kann ab sofort bei Banken und Onlinebrokern über das neue Zeichnungstool "FirstPlace" der Wiener Börse AG (Börsenplatz Wien) gezeichnet werden (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: A3LJCB). Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis 13. Juli 2023, kann jedoch vorzeitig beendet werden. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird die Anleihe im Vienna MTF der Wiener Börse sowie im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Erstnotiz der Anleihe erfolgt voraussichtlich am 17. Juli 2023.

Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen werden für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet. Die ersten Investments sind in den beiden führenden österreichischen Ferienregionen Tirol und Salzburger Land geplant. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des Teams der EPH Group AG besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. Die EPH Group AG plant mittelfristig einen Börsengang (IPO) im Segment "direct market plus" der Wiener Börse. Der Wertpapierprospekt wurde von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie die Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Service

Ausführliche Informationen zur Anleihe, den Wertpapierprospekt sowie alle erforderlichen Dokumente finden Sie auf unserer Homepage: www.eph-group.com

Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG wurde von einem Team versierter Tourismus-, Finanzierungs- und Kapitalmarktspezialisten aus Österreich und Deutschland gegründet. Die zufließenden Mittel aus der Begebung der Anleihe sollen für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet werden. Die EPH Group AG plant mittelfristig einen Börsengang (IPO) im Segment "direct market plus" der Wiener Börse. Bei der Emission der Anleihe sowie der Vorbereitung des Börsenganges wird die EPH Group AG von der Wiener Privatbank als Kapitalmarktpartner der Wiener Börse begleitet. Die banktechnische Abwicklung der Anleihe wird von der Frankfurter BankM AG übernommen. Die Anleihe der EPH Group AG (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: A3LJCB) notiert voraussichtlich ab 17. Juli 2023 im Vienna MTF der Wiener Börse sowie im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.eph-group.com Kontakt Investoren / Presse: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 Mail: m.fischer@max-em.de Disclaimer Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse oder Anlageberatung, sondern eine werbliche Information und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der EPH Group AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Wertpapieren der EPH Group AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Der gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.eph-group.com kostenfrei erhältlich.



