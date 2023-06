EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Zwingenberg, 19. Juni 2023 - BRAIN Biotech, führender europäischer Anbieter von biobasierten Produkten und Lösungen für die Industrie, begeht sein 30-jähriges Bestehen. Gegründet 1993, galt das Unternehmen von Anfang an als Pionier der industriellen Biotechnologie und entwickelt seitdem innovative Lösungen für industrielle Produkte und Prozesse.

"Seit nunmehr 30 Jahren engagieren sich bei BRAIN Biotech hervorragend ausgebildete Experten und Expertinnen dafür, unsere Natur als Vorbild zu nehmen, um Lösungen und Produkte für eine nachhaltige industrielle Produktion zu entwickeln", sagte Vorstandsvorsitzender Adriaan Moelker im Rahmen einer Feierstunde mit Aktionärinnen und Aktionären, Kunden, Mitarbeitenden sowie Gästen aus Wirtschaft, Verbänden und Lokalpolitik. "Das Konzept der Kreislaufwirtschaft bildete von Anfang an die Grundlage unseres Geschäftsmodells und ich denke, heute können wir alle sehr stolz auf das sein, was dieses Unternehmen in den vergangenen Jahren erreicht hat," so Moelker weiter.

BRAIN Biotech wurde als Technologie-Spin-off von einem Team von Wissenschaftlern aus der Universität Darmstadt gegründet. Die Entdeckung und Charakterisierung von spezialisierten Mikroorganismenstämmen und Enzymen, die Suche nach bioaktiven Naturstoffen sowie das Protein-Engineering bildeten von Anfang an die Grundlage der Unternehmensaktivitäten. Beschleunigt durch den Gang an die Frankfurter Börse im Jahr 2016 und mehrere Unternehmensakquisitionen entwickelte sich das Unternehmen über die Jahre zu einem Anbieter integrierter Lösungen im Bereich der industriellen Biotechnologie und baute sein Enzym-Produktgeschäft aus. Heute ist die BRAIN Biotech AG die Muttergesellschaft der international tätigen BRAIN Biotech Gruppe mit Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie weiteren Produktionsanlagen in Kontinentaleuropa und in den USA. Neben dem Produktgeschäft mit Spezialenzymen bietet die Unternehmensgruppe forschungsintensive kundenspezifische Lösungen auf Basis von Enzymtechnologie, Stammentwicklung, Bioprozessentwicklung und Naturstoffscreening an.

Vorstandsvorsitzender Adriaan Moelker sieht die Unternehmensgruppe aktuell mit der Entwicklung einer eigenen Genome-Editing-Technologie in eine neue Phase eingetreten. "Unsere heutigen Aktivitäten im Bereich Genome-Editing, an denen rund 20 Mitarbeitende mit viel Herzblut und Erfolg arbeiten, bilden auch die Basis für unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Wir bauen eine eigene CRISPR-Technologieplattform auf und entwickeln hierzu ein attraktives Geschäftsmodell, um die Technologie an Industriepartner sowie für neuartige therapeutische Anwendungen auslizenzieren zu können. Das Marktpotenzial ist erheblich, da diese Technologie eine Grundlage für viele biotechnologische Innovationen in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Umwelt bildet", so Adriaan Moelker in seiner Ansprache.

Dr. Martin Langer, Managing Director BRAIN Biotech am Standort Zwingenberg, ergänzte: "Zwingenberg ist die Keimzelle der heute erfolgreich international aufgestellten BRAIN Biotech Gruppe. Hier entwickeln wir innovative gefragte Lösungen und Produkte für ein nachhaltiges Wirtschaften - sowohl für unsere Partner als auch für unsere Konzernunternehmen. BRAIN agiert im Zentrum der Bioökonomie und ist daher ideal positioniert, um am Wachstum dieser Schlüsselbranche teilzunehmen und einen wesentlichen Beitrag zu nachhaltigen industriellen Prozessen zu leisten."

Neben der Feierstunde war ein eintägiges Symposium Teil der Feierlichkeiten: Unter dem Jubiläumsmotto "Biotech the Future" hatten sich Kunden und Geschäftspartner in vier moderierten Diskussionsrunden über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der industriellen Biotechnologie ausgetauscht. Den Abschluss bildete eine Abendveranstaltung mit der gesamten Belegschaft.

Über BRAIN Biotech

Die BRAIN Biotech AG ist ein führender europäischer Anbieter von biobasierten Produkten und Lösungen wie Enzymen und Proteinen, mikrobiellen Produktionsstämmen, Naturstoffen sowie biotechnologischen Lösungen für nachhaltigere industrielle Prozesse. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche Ernährung, Gesundheit und Umwelt.

Die BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der international tätigen BRAIN Biotech Group. Der Konzern gliedert seine Geschäftstätigkeit in drei Segmente: Das Segment BioProducts umfasst das Produktgeschäft mit spezialisierten Enzymen sowie sonstigen Proteinen, für deren Herstellung der Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie Produktionsanlagen in Kontinentaleuropa und in den USA betreibt. Im Segment BioScience werden forschungsintensive kundenspezifische Lösungen auf Basis von Enzymtechnologie, Stammentwicklung, Bioprozessentwicklung und Naturstoffscreening angeboten. Im Segment BioInkubator führt das Unternehmen eigene oder mit Partnern initiierte F&E-Projekte mit hohem Wertschöpfungspotenzial durch. Ein besonders vielversprechendes Inkubator-Projekt betrifft den Aufbau einer eigenen CRISPR-basierten Geneditierungs-Technologieplattform, die derzeit von der Akribion Genomics (in Gründungsplanung) auf- und ausgebaut wird.

Durch eigene F&E-Aktivitäten erweitert die Unternehmensgruppe kontinuierlich ihr Produktportfolio im Bereich der Spezialenzyme und Small Molecules. Letztere sind Ausgangspunkt für Screenings, z.B. nach neuartigen Wirkstoffkandidaten für pharmazeutische Anwendungen.

Die BRAIN Biotech AG ist seit dem 9. Februar 2016 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Börsenkürzel: BNN; Wertpapierkennnummer: ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Das Unternehmen beschäftigt rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 49,5 Millionen Euro.

Mehr Informationen unter: www.brain-biotech.com , LinkedIn , Twitter und Youtube .

