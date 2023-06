Freiburg (ots) -Über die Plattform "Mehr mit Partnern möglich machen" der Deutschen Bank und die Website ihrer digitalen Marke "FYRST" erhalten Firmen- und Geschäftskunden des Geldinstituts direkt Informationen zum Dienstrad-Angebot des Marktführers. Die Deutsche Bank und JobRad eint das gemeinsame Ziel: Menschen aufs Rad zu bringen und gesellschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen.Mit der Deutschen Bank präsentiert JobRad eines der führenden deutschen Geldinstitute als neuen Kooperationspartner. Die Marken Deutsche Bank und FYRST weisen ihre Firmen- und Geschäftskunden seit April 2023 auf das Dienstradleasing mit JobRad hin. Hierfür nutzt die Deutsche Bank unter anderem ihre Plattform "Mehr mit Partnern möglich machen" (https://www.deutsche-bank.de/ub/lp/geschaeftskundenbank/kooperationen.html) sowie die Website von FYRST (https://www.fyrst.de/aktuelles.html) und weist auch in Kundengesprächen auf das Angebot hin."Sehr gute Service-Leistung und Absicherung"Die Deutsche Bank ist seit Juni 2020 selbst Kunde bei JobRad. Dr. Jens Wohlfahrt, verantwortlich für Kooperationen und Vertriebspartner, erklärt: "Wir kennen die sehr guten Service-Leistungen sowie Absicherungen rund ums Dienstradleasing mit JobRad bereits aus eigener Erfahrung. Daher freuen wir uns sehr, unseren Firmen- und Geschäftskunden seit April 2023 die Lösungen von JobRad aufzeigen zu können." Mit JobRad können Unternehmen ihren Beschäftigten ein Benefit anbieten, das sowohl finanziell als auch mit Blick auf Gesundheit und Umwelt attraktiv ist. Auch Selbstständigen steht das Dienstradleasing mit JobRad zur Verfügung. JobRad-Vertriebsleiter Robert Böhme ergänzt: "Die Deutsche Bank verfolgt wie wir das Ziel, gesellschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen und versteht sich als starker Finanzpartner über das Banking hinaus. Mit der neuen Kooperation bündeln wir unsere Kräfte, um gemeinsam noch mehr Menschen aufs Rad zu bringen."Über JobRad®Die JobRad GmbH ist Marktführer im Dienstradleasing und bringt seit mehr als zehn Jahren Menschen aufs Rad. Als Mobilitätsdienstleister organisiert JobRad mit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral die Dienstradüberlassung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern: Angestellte suchen sich ihr Wunschrad beim Fachhändler oder online aus - alle Hersteller und Marken sind möglich. Der Arbeitgeber least das Dienstrad und überlässt es dem Mitarbeiter zur beruflichen und privaten Nutzung. Bezieht der Mitarbeiter das Fahrrad oder E-Bike per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung (0,25 %-Regel (http://www.jobrad.org/steuer)) und spart gegenüber einem herkömmlichen Kauf bis zu 40 Prozent. Ein arbeitgeberfinanziertes JobRad ist für den Mitarbeiter sogar kosten- und steuerfrei. Über 60.000 Arbeitgeber mit mehr als 5 Millionen Beschäftigten - zum Beispiel Bosch, SAP, Deutsche Bahn und der SC Freiburg - setzen bereits auf JobRad als nachhaltiges Mobilitätskonzept, das Talente anzieht, Mitarbeiter fit hält und die Umwelt schützt.Veröffentlichung honorarfrei. Weitere Presseinformationen, Hintergrundtexte und Bilder zu JobRad finden Sie unter: www.jobrad.org/presse (https://www.jobrad.org/ueber-uns/presse.html).Pressekontakt:Tassilo Holz | Media RelationsTel. 0761 205515-795 | tassilo.holz@jobrad.org | www.jobrad.org/presseJobRad GmbH | Heinrich-von-Stephan-Straße 13 | 79100 FreiburgOriginal-Content von: JobRad GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80095/5537716