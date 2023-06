Heute im gabb: Um 13:00 liegt der ATX TR mit -0.67 Prozent im Minus bei 6961 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5.52% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +3.60% auf 77.7 Euro, dahinter Agrana mit +1.43% auf 17.75 Euro und Strabag mit +1.08% auf 39.825 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16244 ( -0.60%, Ultimo 2022: 13923, 16.67% ytd). - in den News: CA Immo, Strabag, Rosenbauer, Cleen Energy, VÖNIX, Immofinanz, S Immo, Kontron, Kostad, Research zu DO & CO, Valneva, Knaus Tabbert- Nachlese: Lenzing, Dennis Zinner, Bettina Binder, Matthias Reder- Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace: VW Vzg. scheidet aus, noch 4 im Rennen- Unser Robot sagt: Do&Co, Warimpex und Kapsch auffällig; Gottfried Neumeister führt den 2. Tag im CEO-Ranking- ...

