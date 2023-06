EQS-Ad-hoc: UNIQA Insurance Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme

UNIQA Insurance Group AG: Vorzeitige Rückzahlung der nachrangigen, fest bzw. variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, ISIN: XS 0808635436 zum 31.7.2023



Wien, am 19. Juni 2023



Der Vorstand von UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA", FN 92933t) hat heute die Kündigung und vorzeitige Rückzahlung der am 31.7.2013 begebenen EUR 350.000.000 nachrangigen, fest bzw. variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, ISIN XS 0808635436 (die "Anleihe"), von welcher aktuell ein Gesamtnennbetrag von EUR 148.700.000,00 aussteht, mit Wirkung zum 31.7.2023 beschlossen.



Die hierfür notwendige Zustimmung der österreichischen Finanzmarktaufsicht wurde erteilt.



Die Anleihe wird am 31.7.2023 zur Gänze in Höhe der ausstehenden Nominale von EUR 148.700.000,00 zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt.



Die Kündigungsmitteilung an die Anleihegläubiger gemäß § 11 der Anleihebedingungen wird in den nächsten Tagen veröffentlicht.



Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Investor Relations: Stoyan Angelov, Investor Relations, +43 (0)1 21175 2028,

+43 664 88915924, stoyan.angelov@uniqa.at





