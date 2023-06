So macht Exploration Freude: Gleich im ersten Bohrloch der Bohrsaison 2023 auf seinem Golddigger-Projekt im Golden Triangle, British Columbia, ist Goliath Resources Limited (TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF; FSE: B4IF) in einer Tiefe von 33,12 Metern auf sichtbares Gold gestoßen!Das Step-Out-Bohrloch liegt am östlichen Rand der Surebet-Entdeckung in der so genannten Zone Golden Gate Feeder Zone. Die Bohrung ist rund 250 m von Bohrloch GD-22-49 im Jahr 2022 ...

