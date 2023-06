Paris (www.anleihencheck.de) - Nach dem jüngsten Rückgang des Yen zahlen Anleger derzeit mehr als 152 Yen für einen Euro - und somit so viel wie zuletzt 2008: Geht es nach den professionellen Investoren, dürfte das Ende der Fahnenstange selbst auf diesem Niveau noch nicht erreicht sein, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". ...

