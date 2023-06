Die IBM-Bullen sind weiter am Drücker. Frisches Futter liefert das Unternehmen mit einem Durchbruch im Bereich der Quantencomputer. Charttechnisch hat die Aktie hat einen wichtigen Widerstand hinter sich gelassen und steht nun vor der nächsten Hürde. Dabei spricht vieles für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.Erstmals in der Geschichte gelang es IBM, klassische Simulationen in den Schatten zu stellen. Forscher von IBM haben ihren 127-Quantenbit-Computer Eagle gegen einen herkömmlichen Supercomputer ...

