Stuttgart (ots) -Nach 26 Jahren verlässt Walid Nakschbandi auf eigenen Wunsch zum 31.12.2023 die Holtzbrinck Publishing Group und wird ab 1. Januar 2024 Geschäftsführer der Film- und Medienstiftung NRW in Düsseldorf.Stefan von Holtzbrinck: "In all den Jahren hat unsere Gruppe von Walid Nakschbandis schöpferischer Programmarbeit, Entdecker-Neugierde und Begeisterung an der Umsetzung profitiert, nicht zuletzt auch von seiner breitgefächerten Vernetzung in unterschiedliche Teile der Gesellschaft und des öffentlichen Lebens. Wir, die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Eigentümerfamilien, bedauern seinen bevorstehenden Abschied sehr und bedanken uns herzlich für seine treue und exzellente Arbeit für die Gesamtgruppe."Walid Nakschbandi: "Ich blicke mit Freude, erfüllt und dankbar auf die vielen inspirierenden und ereignisreichen Jahre in der Holtzbrinck Gruppe zurück und danke allen Wegbegleiter*innen und Mitarbeiter*innen für eine reiche Zeit, in der wir gemeinsam viele unterschiedliche Projekte sehr erfolgreich auf die Beine gestellt haben. Mein ganz besonderer und herzlicher Dank gilt Stefan von Holtzbrinck, der mich durch sein Vertrauen anspornte, mich häufig inspirierte, immer ein offenes Ohr hatte und mit dem ich stets auf Augenhöhe zusammenarbeiten durfte."Walid Nakschbandi kam 1996 zur Verlagsgruppe und übernahm 1999 die Geschäftsführung der AVE Gesellschaft für Fernsehproduktion GmbH. In den folgenden Jahren hat er das Unternehmen nicht nur wirtschaftlich profitabel geführt und beachtlich weiterentwickelt. Als Produzent hat er höchst innovative Programmarbeit geleistet und so die Reputation der Gruppe gestärkt. Seine Filme wie "Meine Tochter Anne Frank", "Der Dorfpolizist" oder "Letzte Ausfahrt Gera - Acht Stunden mit Beate Zschäpe" wurden mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet. Nach seiner Station bei Pan Macmillan in Kapstadt/Südafrika wechselte Walid Nakschbandi 2020 als Senior Vice President und Chief Content Officer in die Holding nach Stuttgart. Zuletzt war er Chief Innovation Officer bei den Holtzbrinck Buchverlagen. Er trieb den Umbau zur Multimedialität und damit verbundenen Innovationen entscheidend voran und kümmerte sich mit großem Erfolg um die Entwicklungen, insbesondere bei den Verlagen S. Fischer und Argon.