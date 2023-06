Linz (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung unter den US-Privathaushalten hat sich unerwartet verbessert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.So sei der am Freitag veröffentlichte Consumer Sentiment-Index der Universität Michigan zu interpretieren. Dieser sei von 59,2 auf 63,9 Punkte gestiegen, obwohl keine große Bewegung prognostiziert worden sei. Der Index gelte als Frühindikator der konjunkturellen Entwicklung in den USA. Bessere Wirtschaftsaussichten würden die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank FED im Juli erhöhen (nachdem sie die Zinsen letzte Woche unverändert belassen, gleichzeitig aber weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt habe) und sich positiv auf den US-Dollar auswirken. ...

