Unterföhring (ots) -Sommerurlaub für Schnäppchenjäger - gibt's den noch? SAT.1 macht den Test und schickt diesen Donnerstag, 22. Juni, um 20:15 Uhr die Moderator:innen Matthias Killing, Madeleine Wehle und Chris Wackert mit ihren Gästen zum großen Urlaubscheck 2023. Wer bekommt beim Camping in Italien, bei einer Kreuzfahrt nach Tunis oder bei Low-Cost-Luxus in Ägypten nicht nur den besten Preis, sondern auch den schönsten Urlaub für sein Geld?Produziert wird das "SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck" von der "akte."-Redaktion.Drei neue Ausgaben "SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck", ab Donnerstag, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn:- Do., 22. Juni 2023: "SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Schnäppchenziele!"- Do., 29. Juni 2023: "SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Trendziele!"- Do., 6. Juli 2023: "SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Ingo Lenßen - Die Strandkanzlei"