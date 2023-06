EQS-News: Cannovum Cannabis AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Personalie

Cannovum Cannabis AG: Volle Konzentration auf die Legalisierung von Cannabis und Wechsel im Management



19.06.2023 / 15:04 CET/CEST

Cannovum Cannabis AG: Volle Konzentration auf die Legalisierung von Cannabis und Wechsel im Management Die Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt, Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, Tradegate, gettex: ISIN DE000A2LQU21), eines der führenden börsengehandelten deutschen Cannabis-Unternehmen, konzentriert sich vollständig auf die anstehende Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Schon jetzt ist die von der Cannovum Cannabis AG und die von ihr mitgegründete Anbau Allianz für Deutschland der Partner für Politik, Anbauer und die sich formierenden Cannabis Clubs in ganz Deutschland. Im Zuge dieser strategischen Entscheidung wird die Cannovum Cannabis AG ihr bestehendes erfolgreiches medizinisches Geschäft auslagern. Dies erfolgt unter der Führung der Gründerin und Vorstandsmitglieds Pia Marten im Rahmen eines Management-Buy-outs. Die Cannovum Cannabis AG hält weiterhin 25 Prozent an der für das medizinische Geschäft zuständigen Unternehmung, der Cannovum Health eG. Mit dem Management-Buy-out scheidet Pia Marten aus dem Vorstand der Cannovum Cannabis AG aus. Die Führung der Cannovum Cannabis AG liegt ab sofort beim Alleinvorstand Klaus Madzia. Klaus Madzia: "Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland steht kurz bevor. Wir sehen eine einmalige Chance in diesem Milliarden-Markt und konzentrieren unsere Kräfte. Die von der Cannovum Cannabis gegründete Anbau-Allianz für Deutschland ist schon heute der Schrittmacher für die Legalisierung." Zitat Pia Marten: "Die Cannovum Health eG wird sich auf den bereits regulierten Medizinalcannabis Markt fokussieren. Durch neues Kapital, welches in die Gesellschaft eingebracht wird, werden wir uns darauf konzentrieren, das Wachstum der Cannovum Health eG zu beschleunigen. Gerade mit dem Fokus auf den Extrakt-Vertrieb streben wir eine nachhaltige Profitabilität an. Ich wünsche der Cannovum Cannabis AG unter der Leitung von Klaus Madzia viel Erfolg und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit." Kontakt:

Klaus Madzia

Vorstand

Cannovum Cannabis AG

Telefon: +49 30 3982 163 62

E-Mail: klaus.madzia@cannovum.com Die Cannovum Cannabis AG ist das erste deutsche voll lizenzierte Cannabis-Unternehmen, das an der Börse gehandelt ist. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Frankfurt, Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Die Cannovum Cannabis AG ist bereit für die Legalisierung von Cannabis und bestens auf diesen Milliarden-Markt vorbereitet.



