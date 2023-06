Im Umfeld des heutigen US-Feiertags (sog. Junteenth-Day anlässlich des letzten Vollzugs der Sklaverei-Abschaffung am 19.06.1865), an dem die Wall Street geschlossen ist und auch keinerlei neue relevante Konjunkturdaten - ebenso wenig jedoch auch in Europa - publiziert werden, geben im dennoch geöffneten Edelmetallhandel aktuell vor allem die zinssensitivsten und defensivsten Edelmetalle Gold und Silber weiter nach.So verlieren aktuell um 13:00 Uhr Gold (TVC:GOLD) - 0,4 % auf 1950 USD, Silber (TVC:SILVER) sogar - 0,9 % auf 23,97 USD. Palladium (TVC:PALLADIUM) ...

