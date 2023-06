DJ PTA-News: medondo holding ag: medondo und h&k starten Prototypen für effektiven Austausch von Termin- und Patientendaten

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/19.06.2023/15:58) - Pressemitteilung

Neue Schnittstelle zwischen medondo coordinator und PRAXIDENT erleichtert Praxisalltag und optimiert Patientenservice

medondo und h&k starten Prototypen für effektiven Austausch von Termin- und Patientendaten

Hannover, 19.06.2023 - Mit der neuen Schnittstelle zur Praxisverwaltungssoftware PRAXIDENT platziert sich der medondo coordinator als attraktive Softwareerweiterung für PRAXIDENT-Anwender:innen. Die Schnittstelle ist das Ergebnis eines Kooperationsvertrags zwischen der medondo AG und der Firma h&k Datenverarbeitung. Sie soll einen reibungslosen und schnellen Austausch von Termin- und Patientendaten zwischen beiden Systemen ermöglichen und somit Praxen in die Lage versetzen, ihren Patientenservice signifikant zu optimieren. Ein erster Prototyp wird in Kürze präsentiert.

Mit Features, wie Online-Terminplaner, Patientenportal oder Formulardesigner und Co., vervollständigt der medondo coordinator das digitale Praxismanagement von PRAXIDENT-Anwenderpraxen. "Die Kooperation mit h&k ist für uns überaus wichtig, um unseren Kund:innen eine vollumfängliche Praxismanagement-Lösung zu bieten", so Kai Meyer-Spradow, CEO der medondo AG. "Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kann Digitalisierung manuelle Ressourcen einsparen und nicht nur den reibungslosen Praxisalltag sicherstellen, sondern gleichzeitig Patient:innen begeistern."

Die neue Schnittstelle sorgt für eine automatische Synchronisation aller Termin- und Patientendaten. So sparen Praxisinhaber:innen manuelle Aufwände bei der Terminvergabe und können mithilfe des intelligenten und automatisierten Terminmanagements im medondo coordinator ihre Praxisauslastung optimieren. Terminerinnerungen über E-Mail und SMS bewirken eine höhere Termintreue. Das Patientenportal ermöglicht darüber hinaus eine einfache und automatisierte Bereitstellung von Behandlungsinformationen und -dokumenten, wie Anamnesebögen, Röntgenbilder, Schulbescheinigungen & Co. Diese können dank des integrierten Formulardesigners schnell und einfach angepasst und bequem mit Patient:innen, Überweiser:innen und mitbehandelnden Ärzt:innen geteilt werden. So sorgen Praxisinhaber:innen für Entlastung ihres Praxisteams bei gleichzeitig verbessertem Patientenservice.

"Durch die Integration ist ein einfacher Zugang zu dem medondo Patientenportal für PRAXIDENT-Anwender:innen gewährleistet", berichtet Meyer-Spradow. "Sie erleichtert unseren Anwender:innen den Praxisalltag enorm. Wir freuen uns die Schnittstelle nach erfolgreicher Testphase allen Anwender zur Verfügung stellen zu können."

Auch die nächsten Schritte sind schon geplant. Neben dem Austausch der Termindaten werden in weiteren Phasen Informationen über Diagnose und Behandlungsdaten ausgetauscht, so dass eine einfache Integration in die Abrechnung erfolgen kann. Damit wird die perfekte Verbindung aus beiden Welten geschaffen: Moderne Oberflächen und digitaler Patientenservice auf der einen Seite und eine zuverlässige Abrechnung durch etablierte Prozess auf der anderen Seite.

Über medondo

Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen entwickelt medondo innovative Lösungen, die auf Basis digitaler Technologien und zukunftssicherer Konzepte für effiziente Arbeitsabläufe sorgen. Ziel ist es, den Praxisalltag so zu gestalten, dass das Praxisteam entlastet wird und mehr Zeit für das Wesentliche hat: die Patient:innen. Mit einem umfassenden Lösungsportfolio aus Software-, Beratungs- und Schulungsangeboten deckt medondo die drei erfolgsentscheidenden Kernbereiche Praxismarketing, Praxismanagement und Praxisentwicklung ab. Mit langjähriger Erfahrung der Ärzt:innen im medizinischen Beirat, der engen Zusammenarbeit mit 50 zukunftsorientierten Kooperationspraxen sowie international führenden Medizinunternehmen, wie Align Technology, begegnen medondo Lösungen zielgerichtet den Wünschen und Bedürfnissen von Praxisteams. Die medondo AG mit Sitz in Hannover wurde im September 2018 auf Initiative führender Fachzahnärzte gegründet, um zusammen mit branchenerfahrenen IT-Expert:innen die Zukunft des Medizinsektors aktiv zu gestalten. Das kontinuierlich wachsende Team besteht derzeit aus 35 Mitarbeitenden.

(Ende)

Aussender: medondo holding ag Adresse: Tattenbachstraße 6, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Jürgen Rotter Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2023 09:58 ET (13:58 GMT)