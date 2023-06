DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 20. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 03:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) 07:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Gespräch mit dem Vorsitzenden der Nationalen Reform- und Entwicklungskommission Chinas Zheng, Berlin *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj 08:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Gespräch mit chinesischem Handelsminister Wang, Berlin *** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: +2.219 Mrd CHF 10:00 DE/Evotec SE, HV *** 10:00 DE/Deutsch-chinesische Regierungskonsultationen mit Gespräch Bundeskanzler Scholz und Chinas Premier Li, Berlin *** 10:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei einer Konferenz zu Gegenpartei-Risiken *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone April 10:30 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Pk zur Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2022, Berlin 11:00 EU/Eurostat, Kaufkraft-Paritäten *** 11:30 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie, Tag der Industrie mit Reden von Union-Fraktionschef Merz (11:30), Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger (14:00) und Bundeswirtschaftsminister Habeck (16:45) , Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,8%-Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 12.06.2025 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:20 DE/11. Deutsch-Chinesisches Forum für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +2,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm *** 15:00 GB/EZB-Ratsmitglied Simkus, Rede bei Veranstaltung von MNI 16:30 ES/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede in Barcelona School of Economics *** 19:10 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede anlässlich der Verleihung des German-Bernacer-Preises 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q - DE/Bauer AG, letzter Börsenhandelstag nach Übernahme von SD Thesaurus - FR/Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, Le Bourget (bis 25.6) - EU/Rat der Umweltminister, u.a. zu Verordnung zur Änderung der CO2-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge sowie einer Richtlinie über Luftqualität, Luxemburg

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige

Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

